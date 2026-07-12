Депутаты парламента Молдовы не знают, сколько стоит 1 киловатт электронергии.

Журналистка поинтересовалась у парламентариев, знают ли они, сколько в стране стоит электроэнергия.

Многие из депутатов на вопрос журналистки tv8.md ответили отрицательно, стоимость 1 киловатта энергии для многих из них является загадкой.

Депутат парламента Максим Потырнике предположил, что стоимость составляет 2 лея с чем-то, но точно ему неизвестна цена.

"Немного добавьте", - отметила журналистка с иронией и продолжила опрос.

Василе Костюк, депутат от партии "Демократия дома", был немного ближе к истине.

"3,35 и 3,38 лея, в зависимости о того, о центре или севере страны идет речь. Но если возрастет НДС, то цена увеличится до 3,80 лея. А что у нас денег нет? Нам поднимут зарплаты, мы можем платить больше", - отметил в шутку Костюк, добавив иронично, что для депутатов киловатт должен стоит 15 леев.

Ренато Усатый предложил журналистке задать этот вопрос председателю парламента Игорю Гросу. А депутат-социалист Владимир Односталко отметил, что точно не помнит, но стоимость киловатта составляет 3 лея с чем-то.

Многие другие депутаты затруднились ответить, сославшись на то, что оплачивают фактуры через банковское приложение и не знают стоимость киловатта. Были и такие версии, что киловатт стоит 5,26 лея.

"Я знаете, как делаю, я беру телефон и оплачиваю фактуры. Как калькулятор негативно влияет на устный счет людей, так и цифровизация процесса оплаты фактур приводит к тому, что мы не считаем", - заявил депутат Михай Друцэ.

На сегодняшний день для большинства бытовых потребителей действуют такие тарифы: