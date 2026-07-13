На оптовом рынке Молдовы электроэнергия дешевеет днём и дорожает вечером.

Стоимость электроэнергии на новом оптовом рынке Республики Молдова значительно колебалась в зависимости от времени суток.

Самые низкие цены были зафиксированы в дневные часы, когда увеличивается производство солнечной энергии, а самые высокие — вечером, на фоне роста потребления, передает omniapres.md

Данные были представлены Министерством энергетики после проведения торгов на рынке «на сутки вперёд» (PZU).

По информации ведомства, 12 июля были заключены сделки на объёмы электроэнергии, необходимые для обеспечения всех 24 часов следующего дня — 13 июля. Средняя цена торгов составила около 112 евро за МВт/ч, а средневзвешенная цена — примерно 1 181 лей за МВт/ч (около 59 евро за МВт·ч).

Самые большие объёмы электроэнергии — 1 104 МВт·ч — были реализованы в период с 07:00 до 23:00 по средней цене 2 062 лея за МВт/ч. В ночные часы, с 00:00 до 06:00, а также в 24:00, объём торгов составил лишь 9 МВт·ч при средней цене 2 726 леев за МВт/ч.

В Министерстве энергетики отмечают, что динамика цен отражает работу конкурентного рынка. В период с 11:00 до 16:00, когда производство солнечной энергии находится на максимальном уровне, стоимость электроэнергии снизилась примерно до 1 000 леев за МВт/ч. Одновременно именно в эти часы были зафиксированы наиболее высокие объёмы торговли.

Вечером ситуация изменилась: после снижения выработки солнечной энергии и увеличения потребления в период с 19:00 до 24:00 цена выросла до 3 383 леев за МВт/ч — максимального уровня за день.

В Министерстве энергетики считают, что результаты первых торгов показывают развитие более активного и конкурентного оптового рынка электроэнергии в Молдове. Участие производителей, поставщиков и трейдеров в организованных сделках, по мнению ведомства, способствует формированию прозрачных цен в соответствии с европейскими практиками.