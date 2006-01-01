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realitatea.md logorealitatea
1 Августа 2026, 08:00
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Жунгиету: Запасы топлива в Молдове растут, но есть риск дефицита электроэнергии

Запасы топлива в Молдове немного увеличились: бензина сейчас хватает примерно на 15 дней потребления, а дизельного топлива — на 8–9 дней. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету.

Жунгиету: Запасы топлива в Молдове растут, но есть риск дефицита электроэнергии.
Жунгиету: Запасы топлива в Молдове растут, но есть риск дефицита электроэнергии.

По его словам, накануне через Международный свободный порт Джурджулешты и пункт пропуска Леушены в страну было импортировано около 400 тонн бензина и 3 500 тонн дизельного топлива. Благодаря этим поставкам автозаправочные станции, ранее сообщавшие о нехватке или недостаточных запасах дизельного топлива, начали их пополнять, передает realitatea.md

Вопрос обеспечения нефтепродуктами также обсуждался во время официального визита министра в Бухарест. Поскольку Молдова покрывает большую часть своих потребностей в топливе за счет поставок из Румынии, румынские власти вновь подтвердили готовность отдавать приоритет экспорту топлива в Республику Молдова, как это уже было сделано в апреле этого года.

Вместе с тем министр предупредил о риске дефицита электроэнергии в регионе из-за прогнозируемой сильной жары и гидрологической засухи на Дунае.

По его словам, работа атомных электростанций в Румынии, Венгрии и Болгарии в значительной степени зависит от уровня воды в реке, а снижение ее стока может привести к росту цен на электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

«Каждый киловатт имеет значение. Все мы — и экономические агенты, и граждане — должны проявить единство, понимание и рационально потреблять электроэнергию», — заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.


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Источник
realitatea.md logorealitatea
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