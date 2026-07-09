theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
9 Июля 2026, 13:24
8 533
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В лесополосе «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство

Более 8800 квадратных метров лесных угодий в лесном массиве «Дойна» на окраине муниципия Кишинев пострадали предположительно от вырубки леса, земляных работ и несанкционированного строительства.

В лесу «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство.
В лесу «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство.

Прокуратура провела обыски в рамках уголовного дела по преступлениям против окружающей среды, по нанесению ущерба, оцениваемых более чем 4 миллионами леев, пишет ipn.md

По данным Генеральной прокуратуры, следственные действия направлены на сокращение площади лесного фонда и на несанкционированную эксплуатацию земель, отведённых для использования физическими и юридическими лицами.

Прокуратура утверждает, что в течение нескольких лет здесь велись строительные работы, прокладывались инженерные сети, проводились земляные работы и вырубка леса, что привело к деградации лесного массива.

Хотя лесное законодательство запрещает капитальное строительство на землях лесного фонда, на одном из исследуемых участков в реестре недвижимости зарегистрировано несколько зданий коммерческого и сервисного назначения. По данным сотрудников правоохранительных органов, они имеют признаки капитальных строений.

Кроме того, проводится расследование строения площадью более 850 квадратных метров, разрешённого как «закрытая терраса», но которое, по предварительным данным, предположительно имеет характеристики капитального сооружения.

Инспекторату по охране окружающей среды предстоит определить точный размер ущерба и необходимые меры по его устранению и восстановлению лесного фонда. Прокуратура пока не назвала лиц, проходящих по этому делу как подозреваемые.

В лесополосе «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство

В лесополосе «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство

В лесополосе «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте