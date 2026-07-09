В лесополосе «Дойна» на окраине Кишинёва выявили незаконные вырубки и строительство

Более 8800 квадратных метров лесных угодий в лесном массиве «Дойна» на окраине муниципия Кишинев пострадали предположительно от вырубки леса, земляных работ и несанкционированного строительства.

Прокуратура провела обыски в рамках уголовного дела по преступлениям против окружающей среды, по нанесению ущерба, оцениваемых более чем 4 миллионами леев, пишет ipn.md

По данным Генеральной прокуратуры, следственные действия направлены на сокращение площади лесного фонда и на несанкционированную эксплуатацию земель, отведённых для использования физическими и юридическими лицами.

Прокуратура утверждает, что в течение нескольких лет здесь велись строительные работы, прокладывались инженерные сети, проводились земляные работы и вырубка леса, что привело к деградации лесного массива.

Хотя лесное законодательство запрещает капитальное строительство на землях лесного фонда, на одном из исследуемых участков в реестре недвижимости зарегистрировано несколько зданий коммерческого и сервисного назначения. По данным сотрудников правоохранительных органов, они имеют признаки капитальных строений.

Кроме того, проводится расследование строения площадью более 850 квадратных метров, разрешённого как «закрытая терраса», но которое, по предварительным данным, предположительно имеет характеристики капитального сооружения.

Инспекторату по охране окружающей среды предстоит определить точный размер ущерба и необходимые меры по его устранению и восстановлению лесного фонда. Прокуратура пока не назвала лиц, проходящих по этому делу как подозреваемые.