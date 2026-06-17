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realitatea.md logorealitatea
17 Июня 2026, 07:45
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До 2030 года Молдова потратит 2,4 млн евро на инвентаризацию лесов

В Министерстве окружающей среды поясняют: инициатива необходима для оценки лесных ресурсов, разработки профильной политики, подготовки национальных и международных отчётов, а также для планирования управления лесным фондом.

До 2030 года Молдова потратит 2,4 млн евро на инвентаризацию лесов.
До 2030 года Молдова потратит 2,4 млн евро на инвентаризацию лесов.

«Сейчас данные о лесных ресурсах в Молдове в основном разнознены, поступают из разных источников и по разным методикам, с неравномерным охватом и разной периодичностью. Это не позволяет властям иметь единую, актуальную и сопоставимую во времени картину состояния и динамики лесной растительности по всей стране. Отсутствие действующей Национальной лесной инвентаризации мешает последовательно оценивать динамику лесных ресурсов и обосновывать меры госполитики на основе надёжных и воспроизводимых статистических данных», — пояснили в Министерстве окружающей среды, передает realitatea.md

Таким образом, в 2026 году на инвентаризацию лесов будет потрачено 621 000 евро. В 2025 году эта сумма составила 561 000, в 2028 году – 504 500, в 2029 году – 461 140, а в 2030 году – 275 800.

Власти объясняют более высокие затраты в 2026 году началом работ, логистикой и необходимостью научной, технической и консультационной поддержки. В 2027–2029 годах расходы пойдут в основном на полевые работы и содержание бригад, а в 2030-м — на отчётность и завершение процедур.

Проект финансируется из внешних источников и национальных взносов. Румыния выделит 1,6 миллиона евро — это часть безвозвратной помощи в 100 миллионов евро, предоставленной в феврале 2022 года. Ещё более 809 000 евро — национальное софинансирование в рамках ежегодных ассигнований из госбюджета через Национальный экологический фонд.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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