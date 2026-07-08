Крупнейшие разрушения за всю войну: в городе под Киевом повреждены 300 домов.

Вооруженные силы РФ в ночь на 6 июля ударили ракетами и беспилотниками по Киеву и области. Под атаку попал город Вишнёвое (40 километров от Киева). В результате удара там началась вторичная детонация взрывоопасных предметов.

Депутат Рады Марьяна Безуглая написала, что войска РФ попали в склад боеприпасов, но вскоре удалила свой пост, сообщает meduza.io

В Генштабе ВСУ заявили, что объект, на котором произошли взрывы, не принадлежит и не подчиняется Вооруженным силам Украины.

Минобороны РФ утверждало, что поразило в Вишнёвом ракетный агрегатно-детальный завод и склад горюче-смазочных материалов.

О том, что в городе находился склад боеприпасов, говорили родственники погибших.

Власти Киевской области заявили, что в результате удара по Вишнёвому погибли девять человек, 18 человек к вечеру 7 июля оставались в больницах. В городе повреждены почти 300 жилых домов, 91 из них полностью разрушен.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, что это «самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки подробного расследования того, что произошло в городе.