theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
8 Июля 2026, 16:43
22 627
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Крупнейшие разрушения за всю войну: в городе под Киевом повреждены 300 домов

Вооруженные силы РФ в ночь на 6 июля ударили ракетами и беспилотниками по Киеву и области. Под атаку попал город Вишнёвое (40 километров от Киева). В результате удара там началась вторичная детонация взрывоопасных предметов.

Крупнейшие разрушения за всю войну: в городе под Киевом повреждены 300 домов.
Крупнейшие разрушения за всю войну: в городе под Киевом повреждены 300 домов.

Депутат Рады Марьяна Безуглая написала, что войска РФ попали в склад боеприпасов, но вскоре удалила свой пост, сообщает meduza.io

В Генштабе ВСУ заявили, что объект, на котором произошли взрывы, не принадлежит и не подчиняется Вооруженным силам Украины. 

Минобороны РФ утверждало, что поразило в Вишнёвом ракетный агрегатно-детальный завод и склад горюче-смазочных материалов. 

О том, что в городе находился склад боеприпасов, говорили родственники погибших. 

Власти Киевской области заявили, что в результате удара по Вишнёвому погибли девять человек, 18 человек к вечеру 7 июля оставались в больницах. В городе повреждены почти 300 жилых домов, 91 из них полностью разрушен. 

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, что это «самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения». 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки подробного расследования того, что произошло в городе. 

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте