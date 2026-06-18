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unian.net logounian
18 Июня 2026, 10:58
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Зеленский: Пора войну завершать, и РФ должна сделать необходимые шаги в дипломатии

В ночь на 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а также нанесли удары по целям в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский: Пора войну завершать, и РФ должна сделать необходимые шаги в дипломатии.
Зеленский: Пора войну завершать, и РФ должна сделать необходимые шаги в дипломатии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаки на РФ, сообщает unian.net

"Этой ночью наши дальнобойные санкции вновь дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам российскую военную машину", - написал Зеленский.

Он поблагодарил "всех причастных за меткие удары по российским целям".

"На днях все наши партнеры отмечали меткость и действенность наших мидлстрайков и дальнобойных санкций. Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", - отметил глава украинского государства.

Напомним, сегодня ранним утром украинские беспилотники прорвали противовоздушную оборону над Москвой и ударили по Московскому НПЗ в Капотне. В результате удара по НПЗ вспыхнули масштабные пожары.

Источник
unian.net logounian
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