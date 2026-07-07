theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
7 Июля 2026, 10:34
8 241
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Попшой: Российское гражданство - билет на фронт

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупредил, что получение российского гражданства может означать риск призыва в армию Российской Федерации.

Попшой: Российское гражданство = билет на фронт.
Попшой: Российское гражданство = билет на фронт.

Соответствующее сообщение он опубликовал 6 июля — вскоре после того, как Министерство иностранных дел выпустило обновлённое предупреждение для граждан Молдовы, планирующих поездки в Россию, сообщает agora.md

«Тем, кто сомневается в этом, советую послушать Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, который хвастается тем, что выявил 80 тысяч мигрантов. Всех их поставили на воинский учёт, а 20 тысяч молодых мигрантов уже находятся на фронте. Уверен, что молдаване не хотят получить такой билет в один конец. Призываю всех наших граждан быть бдительными, чтобы избежать ситуаций, которые впоследствии уже невозможно будет исправить», — заявил Михай Попшой.

Напомним, 6 июля Министерство иностранных дел Молдовы обновило предупреждение о поездках в Российскую Федерацию. Ведомство сообщило об увеличении числа случаев, когда граждане Молдовы подвергаются длительным и углублённым проверкам при пересечении российской границы. По данным МИД, такие проверки могут включать допросы продолжительностью до 12 часов, проверку мобильных телефонов, а также тестирование с использованием полиграфа. Кроме того, власти Молдовы сообщили, что получили информацию о случаях, когда граждан Молдовы, находящихся под административным арестом в России, якобы принуждали подписывать контракты на службу в российской армии.

Стоит отметить, что 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Приднестровского региона. Новые положения отменяют ряд обязательных требований, которые обычно предъявляются к заявителям, включая минимальный срок проживания в России, подтверждение знания русского языка, а также сдачу экзаменов по истории и законодательству Российской Федерации.

Подать заявление можно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России.

Тем временем так называемое министерство иностранных дел Тирасполя заявило, что за первый месяц после вступления указа в силу около 50 тысяч жителей региона подали заявления на получение российского гражданства по упрощённой процедуре.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте