Попшой: Российское гражданство - билет на фронт

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупредил, что получение российского гражданства может означать риск призыва в армию Российской Федерации.

Соответствующее сообщение он опубликовал 6 июля — вскоре после того, как Министерство иностранных дел выпустило обновлённое предупреждение для граждан Молдовы, планирующих поездки в Россию, сообщает agora.md

«Тем, кто сомневается в этом, советую послушать Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, который хвастается тем, что выявил 80 тысяч мигрантов. Всех их поставили на воинский учёт, а 20 тысяч молодых мигрантов уже находятся на фронте. Уверен, что молдаване не хотят получить такой билет в один конец. Призываю всех наших граждан быть бдительными, чтобы избежать ситуаций, которые впоследствии уже невозможно будет исправить», — заявил Михай Попшой.

Напомним, 6 июля Министерство иностранных дел Молдовы обновило предупреждение о поездках в Российскую Федерацию. Ведомство сообщило об увеличении числа случаев, когда граждане Молдовы подвергаются длительным и углублённым проверкам при пересечении российской границы. По данным МИД, такие проверки могут включать допросы продолжительностью до 12 часов, проверку мобильных телефонов, а также тестирование с использованием полиграфа. Кроме того, власти Молдовы сообщили, что получили информацию о случаях, когда граждан Молдовы, находящихся под административным арестом в России, якобы принуждали подписывать контракты на службу в российской армии.

Стоит отметить, что 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Приднестровского региона. Новые положения отменяют ряд обязательных требований, которые обычно предъявляются к заявителям, включая минимальный срок проживания в России, подтверждение знания русского языка, а также сдачу экзаменов по истории и законодательству Российской Федерации.

Подать заявление можно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России.

Тем временем так называемое министерство иностранных дел Тирасполя заявило, что за первый месяц после вступления указа в силу около 50 тысяч жителей региона подали заявления на получение российского гражданства по упрощённой процедуре.