Крупнейшее озеро Италии потеряло миллиарды литров воды из-за жары.

Озеро Гарда на севере Италии серьезно пострадало из-за аномальной жары: только за последнюю неделю июня уровень воды упал на 10 сантиметров.

Температура в этом популярном курортном регионе поднималась до 37°С, и конца экстремальным погодным условиям пока не предвидится.

«В очень жаркий летний день с каждого квадратного метра водной поверхности может испаряться от шести до семи литров воды. Если экстраполировать этот показатель на огромную общую площадь озера Гарда, получаются колоссальные объемы воды, просто уходящие в атмосферу», — пояснил климатолог Карстен Брандт.

Согласно данным итальянской газеты L'Arena, сейчас озеро Гарда теряет около 7,4 миллиарда литров воды ежедневно. Дело не только в испарении: падение уровня воды также стало результатом низкого притока и увеличенного забора воды для сельскохозяйственных нужд.

При этом снижение уровня воды в озере Гарда в летние месяцы — явление нередкое. Ещё весной 2023 года уровень воды опускался до критически низких отметок; в тот период на остров Сан-Бьяджо можно было временно попасть пешком. Исторический минимум был зафиксирован в сентябре 2007 года. По словам специалистов, этим летом до критических минимумов пока далеко.