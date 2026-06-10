10 Июня 2026, 17:27
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В пруду в Данченах обнаружили тело мужчины
Тело мужчины было обнаружено днём 10 июня в водоёме в селе Данчены.
Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы, сигнал о происшествии поступил около 12:00 после того, как очевидцы заметили на поверхности воды тело человека, передает deschide.md
На место прибыли спасатели и другие специализированные службы. Сотрудники ГИЧС оперативно извлекли тело из водоёма.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. Причины и обстоятельства его смерти будут выяснены в ходе расследования.