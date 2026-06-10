В пруду в Данченах обнаружили тело мужчины

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы, сигнал о происшествии поступил около 12:00 после того, как очевидцы заметили на поверхности воды тело человека, передает deschide.md

На место прибыли спасатели и другие специализированные службы. Сотрудники ГИЧС оперативно извлекли тело из водоёма.