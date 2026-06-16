Криптобиржа Binance может лишиться лицензии в ЕС.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance, скорее всего, лишится разрешения на оказание услуг клиентам из Европейского союза уже через несколько недель, поскольку её заявка на получение лицензии вскоре будет отклонена.

Согласно новым правилам ЕС, известным как MiCA, криптокомпании должны до конца июня получить лицензию, которая позволит им продолжать деятельность на территории блока. Заявка Binance, поданная в греческий регулятор рынка, будет отклонена, отметили источники, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Представитель Греческой комиссии по рынкам капитала (HCMC) отказался комментировать заявку Binance на получение лицензии, сославшись на правила конфиденциальности.

Без лицензии Binance не будет иметь права продолжать деятельность в ЕС с начала июля.

Пресс-секретарь Binance заявил, что компания добивается получения лицензии MiCA и в течение последних 18 месяцев конструктивно сотрудничала с регулирующими органами, в частности в рамках всестороннего процесса подачи заявки в греческую HCMC.

Binance считает, что выполнила соответствующие требования для получения разрешения по MiCA, отметил представитель, добавив, что, насколько им известно, HCMC завершила рассмотрение заявки и признала её соответствующей требованиям MiCA.

"HCMC не предоставила никаких официальных указаний об обратном", — сообщил представитель агентству Reuters.

Сопредседатель Binance Ричард Тенг в феврале заявил, что благодаря квалифицированной рабочей силе и высокому уровню безопасности Греция имеет преимущество перед более крупными финансовыми центрами как место для регистрации компании в Европе.