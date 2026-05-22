22 Мая 2026, 23:59
WSJ: Иран перевел миллиарды долларов через Binance

Иранский бизнесмен Бабак Занджани перевел властям Ирана около $850 млн через криптобиржу Binance за два года.

Binance заявила, что переводы «не имеют никакого отношения» к платформе, передает wsj.com

По информации WSJ, Корпус стражей исламской революции получил половину всех средств — около $425 млн. Транзакции осуществлялись с нескольких счетов — Бабака Занджани, его сестры, директора одной из его компаний и других людей из окружения бизнесмена, пишет газета.

В марте WSJ сообщала, что правительство США начало расследование о причастности Binance к финансированию Ирана в обход санкций. Компания отвергла обвинения и подала на газету иск о клевете. Binance уволила сотрудников, которые занимались внутренним расследованием незаконных переводов, писали WSJ и The New York Times. По информации газет, руководство платформы не прекратило действие схемы по финансированию Ирана.

Источник
