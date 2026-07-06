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Point.md logoPoint
6 Июля 2026, 13:54
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В Кишиневе задержали подозреваемого в краже 15-летнего подростка

15-летний подросток из Каларашского района стал фигурантом уголовного дела по подозрению в совершении грабежа в столичном секторе Буюканы.

В Кишиневе задержали подозреваемого в грабеже 15-летнего подростка.
В Кишиневе задержали подозреваемого в грабеже 15-летнего подростка.

По данным следствия, находясь в одном из парков Кишинева, подросток вытащил из кармана потерпевшего мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Размер причиненного ущерба оценивается примерно в 3 тысячи леев.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативно-разыскных действий, проведенных сотрудниками инспектората полиции сектора Буюканы совместно с Управлением полиции Кишинева, подозреваемый был установлен. Похищенный телефон удалось найти и вернуть владельцу.

Несовершеннолетний находится под уголовным расследованием, оставаясь на свободе.

Согласно действующему законодательству, за совершение грабежа виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник
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