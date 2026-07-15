Костюм Шакиры выставят на аукцион после финала ЧМ-2026.

Связанные с чемпионатом мира 2026 года памятные вещи, в том числе сценический костюм певицы Шакиры, выставят на благотворительный аукцион Christie's после финала турнира.

«Christie’s и Global Citizen объявляют о проведении специального онлайн-аукциона после чемпионата мира по футболу 2026 года в пользу Фонда ФИФА по гражданскому образованию. На аукционе будут выставлены мячи, использовавшиеся в каждом из первых трех матчей открытия, а также еще не объявленные предметы, использовавшиеся на сцене во время кульминационных музыкальных моментов первого в истории шоу Global Citizen Halftime с участием Шакиры, BTS и Мадонны», — говорится в релизе.

Торги пройдут с 22 по 29 июля на сайте Christie's.

Все вырученные средства поступят в Глобальный образовательный фонд ФИФА и борющуюся с нищетой НКО Global Citizen. Деньги пойду на обеспечение доступ к образованию и футболу для детей в 200 странах.