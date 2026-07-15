theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
15 Июля 2026, 23:32
95
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Костюм Шакиры выставят на аукцион после финала ЧМ-2026

Связанные с чемпионатом мира 2026 года памятные вещи, в том числе сценический костюм певицы Шакиры, выставят на благотворительный аукцион Christie's после финала турнира.

Костюм Шакиры выставят на аукцион после финала ЧМ-2026.
Костюм Шакиры выставят на аукцион после финала ЧМ-2026.

«Christie’s и Global Citizen объявляют о проведении специального онлайн-аукциона после чемпионата мира по футболу 2026 года в пользу Фонда ФИФА по гражданскому образованию. На аукционе будут выставлены мячи, использовавшиеся в каждом из первых трех матчей открытия, а также еще не объявленные предметы, использовавшиеся на сцене во время кульминационных музыкальных моментов первого в истории шоу Global Citizen Halftime с участием Шакиры, BTS и Мадонны», — говорится в релизе.

Торги пройдут с 22 по 29 июля на сайте Christie's.

Все вырученные средства поступят в Глобальный образовательный фонд ФИФА и борющуюся с нищетой НКО Global Citizen. Деньги пойду на обеспечение доступ к образованию и футболу для детей в 200 странах.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте