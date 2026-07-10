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ipn
10 Июля 2026, 21:32
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В бюджет Кишинёва поступит более 59 миллионов леев от продажи 11 земельных участков

Одиннадцать земельных участков, расположенных в пределах муниципия Кишинёв, были проданы на земельном аукционе с открытыми торгами, состоявшемся в пятницу.

В бюджет Кишинёва поступит более 59 миллионов леев от продажи 11 земельных участков.
В бюджет Кишинёва поступит более 59 миллионов леев от продажи 11 земельных участков.

Общая сумма, которую муниципалитет выручил от продажи, составила 59,1 миллиона леев, передаёт ipn.md

Как сообщили в примэрии Кишинёва, на аукцион было выставлено 14 земельных участков, однако три из них не нашли покупателей. Самые высокие цены были предложены за два участка, которые расположены в секторах Чеканы и Рышкановка, площадью 17 и 5,4 ара соответственно. Они были проданы за 14,7 миллиона леев и 14,1 миллиона леев.

Ещё один участок площадью 54 ара в секторе Рышкановка был продан за 11,6 миллиона леев, а участок площадью 5,4 ара в секторе Центр — за 7 миллионов леев. Земельный участок площадью 5,9 ара в секторе Рышкановка был реализован за 2,8 миллиона леев.

В муниципалитете уточнили, что три участка, оставшиеся непроданными, будут повторно выставлены на продажу в рамках следующих земельных аукционов.

Источник
ipn
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