ЖДМ выставила на аукцион склады, площадки и административные помещения.

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» объявило о проведении аукциона по сдаче в аренду неиспользуемых объектов недвижимости.

Таким образом предприятие рассчитывает получить дополнительные доходы на фоне продолжающихся финансовых трудностей, передает ziua.md

Аукцион состоится 15 июля. В аренду будут предложены 14 объектов недвижимости, объединенных в 14 отдельных лотов. Среди них — административное помещение и багажное отделение, расположенные возле железнодорожного вокзала Кишинева на улице Юрия Гагарина. Начальная стоимость их годовой аренды составляет около 1 млн леев.

Также на торги выставят погрузочную площадку в селе Бугак площадью более 3 тыс. квадратных метров со стартовой арендной платой свыше 530 тыс. леев в год, а также погрузочно-складскую площадку в Бельцах площадью около 2,5 тыс. квадратных метров с начальной стоимостью аренды 290 тыс. леев в год. Кроме того, в список включены несколько зданий и складских помещений на улице Фередеулуй в Кишиневе.

Как сообщили в ЖДМ, объекты будут переданы в аренду на срок до трех лет. Начальная стоимость каждого лота соответствует размеру годовой арендной платы с учетом НДС и рассчитана в соответствии с требованиями Закона о государственном бюджете.

Для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости выбранного лота. Регистрационный взнос составляет 2 тыс. леев для физических лиц и 4 тыс. леев — для юридических.

В ЖДМ рассчитывают, что сдача в аренду неиспользуемой недвижимости позволит увеличить доходы предприятия и частично компенсировать финансовый дефицит.