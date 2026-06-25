Мэрия Кишинёва заработала более 17 млн леев на аукционах по размещению киосков
Мэрия Кишинёва получила более 17 миллионов леев по итогам аукционов на право размещения объектов уличной торговли.
Всего были проданы права на установку 19 киосков в различных районах столицы, передает rupor.md
По данным муниципальных властей, в рамках трёх аукционов на торги были выставлены 23 лота. Они предусматривали размещение торговых точек по продаже прохладительных и горячих напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, цветов, питьевой воды, газет и журналов, сахарной ваты, попкорна, а также оказание услуг шиномонтажа.
Самым дорогим стал участок в сквере Кафедрального собора Рождества Христова. За право установить там киоск для продажи напитков, выпечки, мороженого и уличной еды победитель торгов предложил 4,7 миллиона леев.
Ещё несколько лотов были проданы за 1,6 млн, 1,5 млн и 1,1 млн леев. В примэрии считают, что такие результаты свидетельствуют о высоком интересе предпринимателей к торговым площадкам в местах с большим потоком людей.
Нереализованные лоты будут повторно выставлены на следующих аукционах.