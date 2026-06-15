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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июня 2026, 13:38
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Кос: ЕС может лишить новых членов права вето

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допустила, что новых стран-членов ЕС могут лишить права вето в начале членства.

Кос подтвердила, что ЕС может лишить новых членов права вето.
Кос подтвердила, что ЕС может лишить новых членов права вето.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

У Кос спросили, рассматривает ли ЕС возможность лишить Украину права вето в начале членства, на что она ответила, что необходимо "дойти до ситуации, когда будем заключать договор о вступлении также и для Украины".

Она также добавила, что необходимо убедиться в том, что новые страны-члены "будут придерживаться европейских правил, будучи членами через 5, 10 или 15 лет".

"Сейчас мы находимся в процессе его подготовки для Черногории, поэтому пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим, как это сделать. Но что мы знаем сейчас – и именно поэтому я вспоминаю договор о вступлении с Черногорией, – это то, что это будет новое поколение договоров о вступлении в том смысле, что мы будем иметь новые предохранители, которые будут делать или обеспечивать именно то, о чем вы упомянули", – сказала еврокомиссар.

Поэтому, по ее словам, ЕС будет обсуждать каждую страну, как только дойдет до момента заключения договора о вступлении.

По данным СМИ, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих новых членов блока и создание гарантий по соблюдению ими верховенства права.

При этом в Албании отметили, что готовы пойти "на все", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие ее права национального вето во время испытательного срока.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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