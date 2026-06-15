Кос: ЕС может лишить новых членов права вето

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

У Кос спросили, рассматривает ли ЕС возможность лишить Украину права вето в начале членства, на что она ответила, что необходимо "дойти до ситуации, когда будем заключать договор о вступлении также и для Украины".

Она также добавила, что необходимо убедиться в том, что новые страны-члены "будут придерживаться европейских правил, будучи членами через 5, 10 или 15 лет".

"Сейчас мы находимся в процессе его подготовки для Черногории, поэтому пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим, как это сделать. Но что мы знаем сейчас – и именно поэтому я вспоминаю договор о вступлении с Черногорией, – это то, что это будет новое поколение договоров о вступлении в том смысле, что мы будем иметь новые предохранители, которые будут делать или обеспечивать именно то, о чем вы упомянули", – сказала еврокомиссар.

Поэтому, по ее словам, ЕС будет обсуждать каждую страну, как только дойдет до момента заключения договора о вступлении.

По данным СМИ, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих новых членов блока и создание гарантий по соблюдению ими верховенства права.

При этом в Албании отметили, что готовы пойти "на все", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие ее права национального вето во время испытательного срока.