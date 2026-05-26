В ЕС предложили временно лишать новых членов права вето из-за Венгрии.

Идея возникла после «болезненного опыта» с Венгрией, чье предыдущее пророссийское правительство во главе с Виктором Орбаном накладывало вето на несколько крупных решений ЕС, в частности, на одобрение кредита Украине в размере €90 млрд, сообщает theguardian.com

Один из европейских дипломатов в беседе с The Guardian назвал отсрочку права вето одним из «конструктивных решений» в рамках «творческого мышления» по вопросу расширения ЕС. Второй дипломат добавил, что «идет дискуссия о том, как обеспечить, чтобы большее расширение было выгодно как странам-кандидатам, так и самому ЕС».

По данным издания, согласно планам Еврокомиссии, потенциальные страны-члены — такие как Молдова и государства Западных Балкан — не будут иметь автоматического права блокировать решения, требующие единогласия. Идея особенно актуальна для Черногории, которая наиболее близка к вступлению в блок и рассчитывает стать 28-м членом ЕС уже к 2028 году.

Источник издания подчеркивает, что данная защитная мера «считается юридически пограничной» и может вводиться только на временной основе, «чтобы избежать создания второсортных членов ЕС».

Как рассказала The Guardian старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Энгьеллюше Морина, временный запрет на вето может быть прописан в договоре о вступлении Черногории, который станет шаблоном для других претендентов. Эта идея также была способом оградить союз от ситуации, когда новое государство-член после вступления резко изменит политический курс, например, в случае избрания пророссийского правительства в Черногории. По ее словам, Еврокомиссия и государства — члены ЕС хотят «защитить союз от подобных гипотетических ситуаций».

Германия, как отмечает издание, возглавила усилия по внутренней реформе ЕС, в частности, по отмене вето во внешней политике, опасаясь, что это «станет рецептом тупика».

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц направил лидерам ЕС письмо, в котором призвал к «инновационным решениям» для ускорения вступления стран Западных Балкан в ЕС. В письме, описывающем расширение ЕС как «геополитическую необходимость», Мерц также призвал к «ассоциированному членству» для Киева как к «решающему шагу на пути Украины к полноправному членству». Однако украинский президент Владимир Зеленский эту идею отверг, заявив, что место Киева в ЕС должно быть «полным и равным».

При этом, согласно данным Financial Times, Париж предлагает свой вариант промежуточного статуса для Киева в Евросоюзе, называя его «статусом интегрированного государства». Предполагается, что до момента официального вступления Украине будет ограничен доступ к сельскохозяйственным субсидиям и финансированию объединения. Как Франция, так и Германия подчеркивают, что их предложения не являются альтернативой полноправному членству Киева в ЕС.

В феврале 2026 года Еврокомиссия предлагала ускорить вступление Украины в Евросоюз через так называемое обратное расширение, чтобы принять страну в блок к 2027 году. Этот формат подразумевал сначала полноправное членство Киева в ЕС, а уже затем постепенное расширение прав и углубление интеграции.

Москва не возражает против присоединения Украины к ЕС и расширения объединения, так как он не является военным блоком, объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.