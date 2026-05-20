moldpres
20 Мая 2026, 09:27
14 278
Киверь: Реинтеграция Приднестровья не должна быть условием для вступления в ЕС

Молдова не хочет «поэтапной» евроинтеграции «по частям», но и не принимает того, чтобы приднестровское урегулирование стало предварительным условием для вступления в ЕС, заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

«В идеале Республика Молдова в своих международно признанных границах должна стать частью Европейского союза», — отметил он в беседе с 2EU.brussels, передает moldpres.md

Вице-премьер добавил, что эти два процесса подчиняются разной логике. По его словам, европейская интеграция зависит в первую очередь от реформ и действий правительства Республики Молдова, в то время как приднестровское урегулирование зависит от политической воли Тирасполя, влияния России, незаконного российского военного присутствия в регионе и развития войны в Украине.

«Мы реалисты и понимаем, что речь идёт о двух отдельных процессах с разными календарями и разной скоростью», — отметил Киверь.

Он подчеркнул, что с точки зрения Кишинёва поддержка Европейского союза важна именно потому, что позволяет сохранять открытым процесс урегулирования, не связывая его автоматически с процессом европейской интеграции. По его мнению, эти два процесса могут взаимно поддерживать друг друга, поскольку сближение Республики Молдова с ЕС может сделать государство более привлекательным для граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

Отвечая на вопрос, может ли приднестровский вопрос стать инструментом блокирования вступления в ЕС, Киверь заявил, что это риск, которого Кишинёв старается избежать. Он отметил, что влияние России на Приднестровский регион и российское военное присутствие являются реальными рисками, однако реинтеграцию не следует рассматривать как предварительное условие для вступления в ЕС.

«Мы не рассматриваем реинтеграцию как предварительное условие для европейской интеграции», — подчеркнул Киверь. Он добавил, что эта позиция была разъяснена партнёрам Республики Молдова и что многие из них понимают: прямое связывание двух процессов предоставило бы «право вето» Тирасполю или Москве в отношении европейского курса Республики Молдова.

Вице-премьер отметил, что власти РМ по-прежнему продвигают идею двух отдельных процессов, которые взаимодействуют, но при этом приднестровский вопрос не должен существенно подрывать процесс европейской интеграции.

Источник
moldpres
