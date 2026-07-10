Конец эпохи нефти и газа: ЕС планирует масштабный переход экономики на электроэнергию.

Европейский союз разрабатывает масштабный план радикального перевода большей части своей экономики на потребление электроэнергии, полностью отказываясь от традиционной нефти и газа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Соответствующий проект предложения Европейской комиссии, оказавшийся в распоряжении агентства, демонстрирует намерения Брюсселя ввести ряд целевых политик и новых схем финансирования.

В условиях постоянной геополитической турбулентности и хронической нестабильности мировых рынков создание энергонезависимого Союза становится ключевым вопросом европейского суверенитета.

Официальное обнародование этого плана запланировано Еврокомиссией на 17 июля.

С конца февраля вооруженный конфликт добавил к общему счету европейских стран за закупку топлива более 50 миллиардов евро, что составляет около 57 миллиардов долларов США.

Для преодоления кризиса Брюссель стремится юридически установить минимальный обязательный процент потребления электроэнергии во всех секторах экономики до 2040 года, хотя конкретные цифры в текущем проекте еще не согласуются.

План предусматривает массовый переход граждан из бензиновых и дизельных автомобилей на современный электротранспорт, замену традиционных газовых котлов в частных домах высокоэффективными тепловыми насосами, а также полное обновление промышленных процессов, включая замену устаревших печей на ископаемом топливе электрическими аналогами.

Сейчас такой переход существенно тормозится высокой начальной стоимостью технологий, хотя в ежедневной эксплуатации они намного дешевле классических автомобилей.

Для преодоления финансовых барьеров Европейская комиссия планирует ввести строгие требования по обязательной установке тепловых насосов во всех общественных зданиях через обновление правил государственных закупок. Также будут ужесточены целевые показатели закупок электромобилей для государственных нужд.