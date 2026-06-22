Стурза о налоговой реформе: Почти гарантированный путь к рецессии.

Ион Стурза раскритиковал проект налогово-бюджетной реформы на 2027–2029 годы, предупредив, что повышение налогов и сокращение госрасходов могут привести к рецессии и негативно повлиять на перспективы экономического роста Молдовы.

В анализе, опубликованном в социальных сетях, Стурза утверждает, что предлагаемые меры являются корректными с технической точки зрения и соответствуют рекомендациям Международного валютного фонда, однако в первую очередь они направлены на увеличение изъятия доходов из экономики в государственный бюджет, сообщает omniapres.md

«Повышение налогов и сборов в сочетании с сокращением государственных расходов — это почти гарантированный путь к рецессии, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — заявил бывший премьер.

По словам Стурзы, Молдова сталкивается со значительным бюджетным дефицитом и дефицитом текущего счёта, а также в значительной степени живёт за счёт займов и кредитов — модель, которую он считает неустойчивой.

Бывший глава правительства также ставит фундаментальный вопрос о приоритетах экономической политики властей: «Мы стимулируем экономический рост или ещё больше изымаем из того, что осталось?»

По его мнению, страны, которым удалось добиться развития, проводили налоговую политику, ориентированную на структурную трансформацию экономики, привлечение инвестиций и стимулирование роста, одновременно учитывая социальные последствия реформ.

Стурза также раскритиковал способ коммуникации властей по поводу налоговой реформы, обвинив руководство в высокомерии и отсутствии диалога с бизнес-средой и теми, кого затрагивают изменения.

«Если мы превратим эту реформу в политическую войну, мы проиграем», — предупредил бывший премьер, подчеркнув, что главным вызовом для Молдовы в контексте переговоров о вступлении в ЕС остаётся экономический рост и способность экономики выдерживать конкуренцию на европейском рынке.