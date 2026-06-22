theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
omniapres
22 Июня 2026, 15:53
7 152
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стурза о налоговой реформе: Почти гарантированный путь к рецессии

Ион Стурза раскритиковал проект налогово-бюджетной реформы на 2027–2029 годы, предупредив, что повышение налогов и сокращение госрасходов могут привести к рецессии и негативно повлиять на перспективы экономического роста Молдовы.

Стурза о налоговой реформе: Почти гарантированный путь к рецессии.
Стурза о налоговой реформе: Почти гарантированный путь к рецессии.

В анализе, опубликованном в социальных сетях, Стурза утверждает, что предлагаемые меры являются корректными с технической точки зрения и соответствуют рекомендациям Международного валютного фонда, однако в первую очередь они направлены на увеличение изъятия доходов из экономики в государственный бюджет, сообщает omniapres.md

«Повышение налогов и сборов в сочетании с сокращением государственных расходов — это почти гарантированный путь к рецессии, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — заявил бывший премьер.

По словам Стурзы, Молдова сталкивается со значительным бюджетным дефицитом и дефицитом текущего счёта, а также в значительной степени живёт за счёт займов и кредитов — модель, которую он считает неустойчивой.

Бывший глава правительства также ставит фундаментальный вопрос о приоритетах экономической политики властей: «Мы стимулируем экономический рост или ещё больше изымаем из того, что осталось?»

По его мнению, страны, которым удалось добиться развития, проводили налоговую политику, ориентированную на структурную трансформацию экономики, привлечение инвестиций и стимулирование роста, одновременно учитывая социальные последствия реформ.

Стурза также раскритиковал способ коммуникации властей по поводу налоговой реформы, обвинив руководство в высокомерии и отсутствии диалога с бизнес-средой и теми, кого затрагивают изменения.

«Если мы превратим эту реформу в политическую войну, мы проиграем», — предупредил бывший премьер, подчеркнув, что главным вызовом для Молдовы в контексте переговоров о вступлении в ЕС остаётся экономический рост и способность экономики выдерживать конкуренцию на европейском рынке.

Источник
omniapres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте