Эксперт: Экономика Молдовы не внушает ощущения будущего.

"И в этом смысле молдавская экономика не внушает ощущения будущего", - отметила она, передает logos-pres.md

Комментируя соглашение с МВФ, она провела аналогию с началом 1990-х, когда реформы в Молдове также были поставлены под жёсткий контроль международной организации, отметив, что страна больше не относится к категории получателей абсолютно льготного финансирования.

По мнению экономиста, рост цен на энергоносители неизбежен, а из-за продолжающегося вооружённого противостояния в Персидском заливе возникнет острый дефицит ресурсов, в первую очередь в Восточной Европе. Особенно уязвима Молдова, у которой есть только один коннектор для получения природного газа — Румыния.

Шеларь также раскритиковала продвигаемую властями административно-территориальную реформу, назвав её в нынешнем виде абсолютно непродуманной: неясны цели, не проработана процедура слияния мэрий и не определён порядок финансирования новых административных единиц.