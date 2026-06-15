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logos.press.md logologos
15 Июня 2026, 15:18
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Эксперт: Экономика Молдовы не внушает ощущения будущего

Доктор экономических наук Галина Шеларь заявила, что, оценивая состояние экономики Молдовы, необходимо смотреть не только на цифры, но и на наличие ключевых точек, зависящих только от населения и собственных ресурсов.

Эксперт: Экономика Молдовы не внушает ощущения будущего.
Эксперт: Экономика Молдовы не внушает ощущения будущего.

"И в этом смысле молдавская экономика не внушает ощущения будущего", - отметила она, передает logos-pres.md

Комментируя соглашение с МВФ, она провела аналогию с началом 1990-х, когда реформы в Молдове также были поставлены под жёсткий контроль международной организации, отметив, что страна больше не относится к категории получателей абсолютно льготного финансирования.

По мнению экономиста, рост цен на энергоносители неизбежен, а из-за продолжающегося вооружённого противостояния в Персидском заливе возникнет острый дефицит ресурсов, в первую очередь в Восточной Европе. Особенно уязвима Молдова, у которой есть только один коннектор для получения природного газа — Румыния.

Шеларь также раскритиковала продвигаемую властями административно-территориальную реформу, назвав её в нынешнем виде абсолютно непродуманной: неясны цели, не проработана процедура слияния мэрий и не определён порядок финансирования новых административных единиц.

Источник
logos.press.md logologos
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