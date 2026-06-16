В приднестровском регионе продлят режим ЧП в экономике до 17 июля.

Режим чрезвычайного экономического положения на левом берегу Днестра планируют продлить до 17 июля включительно.

«Указ», подписанный лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским, будет рассмотрен так называемым верховным советом в рамках внеочередного заседания, запланированного на 17 июня, передает ipn.md

В Тирасполе объясняют необходимость продления тем, что экономическая ситуация остается сложной, а вопрос с поставками газа до конца не урегулирован.

Впервые режим ЧП в экономике ввели в декабре 2024 года – он действовал до 31 августа 2025 года. Затем режим вновь ввели с 18 декабря 2025 года, после чего его регулярно продлевают на 30 дней.