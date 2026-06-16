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ipn
16 Июня 2026, 17:30
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В приднестровском регионе продлят режим ЧП в экономике до 17 июля

Режим чрезвычайного экономического положения на левом берегу Днестра планируют продлить до 17 июля включительно.

В приднестровском регионе продлят режим ЧП в экономике до 17 июля.
В приднестровском регионе продлят режим ЧП в экономике до 17 июля.

«Указ», подписанный лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским, будет рассмотрен так называемым верховным советом в рамках внеочередного заседания, запланированного на 17 июня, передает ipn.md

В Тирасполе объясняют необходимость продления тем, что экономическая ситуация остается сложной, а вопрос с поставками газа до конца не урегулирован.

Впервые режим ЧП в экономике ввели в декабре 2024 года – он действовал до 31 августа 2025 года. Затем режим вновь ввели с 18 декабря 2025 года, после чего его регулярно продлевают на 30 дней.

Источник
ipn
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