Зеленский: Путин боится своей армии и конца войны без победы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин боится возвращения своей армии домой и окончания войны.

"Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без победы. Победы не будет. Он боится своей армии физически, и поэтому, если не будет прекращения войны без конкретных гарантий безопасности, он вернётся к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", - сказал президент, цитирует rbc.ua

Зеленский добавил, что Путин будет в Кремле до самой смерти и преследует лишь одну цель - это восстановление Советского Союза. Однако без Украины это невозможно.

Также президент подвел итоги встреч в Европе и отметил, что все партнеры уверены в том, что вместе с Украиной Путина удастся остановить.

"Главные выводы всех партнеров. Украина сильна, все это признают, абсолютно. Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, - все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют, но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное - вместе и остановим-, - резюмировал глава государства.