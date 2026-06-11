Китайские таксисты ищут новые способы привлечь пассажиров: караоке, массаж, стрижки
Всему виной перенасыщение рынка и низкая стоимость поездок.
Китайские таксисты вступили в борьбу за лояльность пассажиров. Чтобы привлечь новых клиентов на перенасыщенном рынке, они помимо перевозок предлагают целый ряд дополнительных услуг – причем порой весьма необычных.
Как сообщает South China Morning Post, сегодня профессии водителя такси и курьера считаются одними из наиболее популярных среди тех жителей КНР, которые не могут найти работу. При этом индустрия перевозок еще с середины 2010-х переживает настоящий бум: рынок становится все более насыщенным, а предложение нередко превышает спрос.
Транспортное управление города Шэньчжэнь в провинции Гуандун подсчитало, что в апреле 2026 года среднее количество выполненных заказов на одну машину такси составляло около 13 в сутки. Тем временем цена за километр поездки, предлагаемая агрегаторами, снижается – в некоторых городах вне часа пик она может составлять даже менее одного юаня (0,13 евро). Из-за этого средний заработок водителей за 12-часовой рабочий день после вычета расходов на аренду машины, платы за зарядку/заправку и страховку упала до 300 юаней (38,4 евро).
Чтобы оставаться конкурентоспособными, водители идут на различные ухищрения, которые помогают им привлечь клиентов, а также получить дополнительный доход. Так, некоторые прямо в салоне своих автомобилей размещают витрины с бижутерией и прочими украшениями. К примеру, водитель из Сычуаня продавал изделия ручной работы, созданные его безработной женой. Он назвал свою машину «передвижным киоском», отметив, что торговля идет даже лучше, чем если бы он пришел на настоящий рынок.
Другие таксисты тщательно работают над внутренним убранством своего авто – например, развешивают в салоне диско-шары и устанавливают на заднем сиденье караоке-машину: пассажиры могут петь, отсканировав специальный QR-код. При этом если «исполнитель» набирает за композицию более 95 баллов, водитель дарит ему бесплатный напиток.
Кто-то и вовсе превращает машину такси в кофейню, предлагая прямо в ней приготовленные американо и латте за 22 и 29 юаней соответственно. Еще одна популярная «фишка» — массажные коврики на сиденьях: так водители мотивируют пассажиров сделать поездку более продолжительной.
Дальше всех пошел перевозчик из провинции Цзянсу, который предлагает быстрые стрижки. Как правило, он обслуживает всех желающих, пока ждет пассажира. Стоимость такой услуги составляет всего 8 юаней (1 евро).
Некоторые пассажиры с пониманием относятся к тому, что водители пытаются обеспечить себя дополнительным заработком. Но согласны на такие поездки далеко не все: многие считают, что лишние аксессуары, караоке и прочие допуслуги в авто негативно сказываются на безопасности.