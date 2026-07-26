Молдова входит в десятку стран с самыми низкими расценками на услуги такси.

Средняя стоимость одного километра поездки по стандартному тарифу в нашей стране составляет 0,34 доллара США.

Согласно совместному исследованию Numbeo и Deutsche Bank Research: Mapping the World’s Prices, если в Швейцарии за один километр придется заплатить почти 5 долларов, то на Филиппинах аналогичная поездка стоит всего 23 цента, пишет logos-pres.md

В каких странах такси стоит дороже всего

Самые высокие цены на такси — в Швейцарии и Люксембурге, которые отличаются в целом высокими ценами на товары и услуги. Не последнюю роль играет и то, что в эти страны приезжают на работу жители соседних Франции и Германии, что создает большой спрос на такси.

Один километр в Швейцарии обойдется в среднем в 4,70 доллара, а в Люксембурге — в 4,06 доллара. Третье место неожиданно занимает Албания — относительно небогатая страна. Километр поездки в такси здесь в среднем обойдется в 3,67 доллара — гораздо больше, чем у соседей.

Среди причин — туристический бум в стране, высокие налоги на горючее, а самое главное — отсутствие международных агрегаторов, таких как Bolt, Yandex или Uber. Далее следуют островные Бахрейн и Маврикий, где километр в такси обойдется в 3,45 и 3,19 доллара соответственно. Более трех долларов в среднем обойдется в километр поездки в Японии и Нидерландах.

Замыкают десятку стран с самыми высокими тарифами на такси Германия (2,86 доллара), Бельгия (2,75 доллара) и Мексика (2,72 доллара). Такая высокая стоимость поездок в Мексике связана с доминированием на рынке профсоюзов таксистов, сравнивающих с монопольными синдикатами.

В каких странах такси стоит дешевле всего

Самое дешевое такси — на островных Филиппинах: 0,23 доллара за километр поездки. Чуть больше средние цены в Индии (0,26 доллара), Египте и Иране (по 0,30 доллара).

У этих стран низкая стоимость труда и обслуживания автомобилей, а также высокая конкуренция в сфере. Однако оно самое дешевое, если не учитывать низкую покупательную способность: для жителей этих стран стоимость поездки может быть высокой.

Другие страны с низкими ценами на такси тоже подпадают под эти условия. В десятку с наименьшей стоимостью такси также входят Шри-Ланка и Узбекистан (по 0,33 доллара), Тунис и Молдова (по 0,34 доллара), Китай (0,35 доллара) и Индонезия (0,39 доллара).

Наши соседи

Украина находится на 14 месте снизу со стоимостью поездки 0,45 доллара за километр дороги по стандартному тарифу. Столько же стоит услуга такси в России.

А вот в Румынии такси значительно дороже – 0,80 долларов, что ставит её в один ряд с такими странами, как Турция, Латвия и Сингапур.