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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июля 2026, 11:31
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В Литве обязали иностранных таксистов выучить литовский язык к 2028 году

Сейм Литвы уполномочил правительство установить уровень владения литовским языком для водителей такси и сервисов совместных поездок с 2028 года, чтобы решить проблему иностранцев, не владеющих языком, в сфере обслуживания.

В Литве обязали иностранных таксистов выучить литовский язык к 2028 году.
В Литве обязали иностранных таксистов выучить литовский язык к 2028 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Во вторник литовский парламент принял соответствующие поправки в Кодекс автомобильного транспорта: 96 членов Сейма проголосовали за, воздержавшихся или проголосовавших против не было.

Языковое требование будет применяться к иностранным водителям при получении разрешения на работу с 2028 года.

В ноябре прошлого года правительство установило новый базовый уровень владения литовским языком (А1), которому с этого года должны соответствовать иностранцы, работающие в сфере обслуживания. Это требование применяется в течение двух лет с момента декларирования места жительства. Впоследствии они должны будут владеть государственным языком как минимум на уровне А2.

Согласно описанию, лицо, владеющее языком на базовом уровне, должно понимать и использовать самые необходимые повседневные выражения и основные фразы, уметь представиться и представить другого человека, задавать вопросы личного характера (например, о месте жительства, знакомых, имуществе) и отвечать на аналогичные вопросы.

Государственная инспекция по литовскому языку в свою очередь отмечала, что водители сервисов совместных поездок не являются сотрудниками компаний, а работают на основании свидетельств об индивидуальной деятельности, поэтому инспекция не может требовать от них сдачи экзамена.

Недавно парламент Эстонии принял масштабные поправки к Закону о языке, которые, в частности, предусматривают повышение штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

А Сейм Латвии в окончательном чтении принял новый Закон об иммиграции, который предусматривает более жесткий миграционный контроль, усиленный надзор за гражданами третьих стран и новые требования к их интеграции.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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