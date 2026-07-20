Водитель такси в Кишиневе шокировал опасным маневром у светофора.

На Рышкановке водитель такси едва не спровоцировал аварию, совершив опасный маневр сразу после включения зеленого сигнала светофора.

Автомобиль такси остановился в крайней правой полосе перед светофором. Дождавшись зеленого сигнала, водитель неожиданно резко перестроился влево, пересек две сплошные линии разметки и выехал на встречную полосу.

В этот момент остальные автомобили уже начали движение, поэтому действия таксиста стали полной неожиданностью для других участников дорожного движения. К счастью, столкновения удалось избежать.

Подобные маневры являются грубым нарушением Правил дорожного движения и создают реальную угрозу безопасности всех участников движения.



