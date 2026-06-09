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9 Июня 2026, 23:11
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В Китае человеку впервые пересадили сразу две почки и печень свиньи

В Китае исследователи пересадили мужчине с диагностированной смертью мозга почки и печень свиньи.

В Китае человеку впервые пересадили сразу две почки и печень свиньи.
В Китае человеку впервые пересадили сразу две почки и печень свиньи.

Это первая в истории трансплантация человеку сразу нескольких свиных органов, передает scmp.com

Группа ученых из Второй аффилированной больницы Гуансийского медицинского университета написала в исследовании, что до недавнего времени проводились пересадки отдельных свиных органов человеку, однако было неизвестно, как отреагирует человеческий организм на сразу несколько трансплантатов.

Две почки и печень свиньи пересадили 53-летнему мужчине, которому диагностировали смерть мозга. Органы функционировали в течение всего периода наблюдений в пять дней, после чего исследование прекратили по просьбе родных мужчины.

Исследование показало осуществимость трансплантации целой печени и обеих почек от свиньи человеку. Результаты могут быть полезны в будущем для клинического применения, пишут ученые.

В марте 2024 года в США впервые успешно пересадили человеку генномодифицированную почку свиньи. Пациентом был 62-летний мужчина с диагностированной терминальной стадией болезни почек. Он умер в мае того же года.

В октябре умер четвертый в истории пациент с трансплантированной почкой от генетически модифицированной свиньи. Мужчина прожил с пересаженной свиной почкой рекордный 271 день. Орган трансплантировали в январе 2025 года, однако в октябре его изъяли из-за снижения функции и перевели пациента на диализ.

Источник
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