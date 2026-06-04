Еврокомиссар: ЕС должен вести переговоры с Китаем так же активно, как и США.

Об этом он сказал после встречи с китайским торговым представителем Ли Чэнгангом в Париже в четверг, 4 июня, передает eurointegration.com.ua

Еврокомиссар по вопросам торговли заявил, что ЕС начнет более интенсивные переговоры с китайской стороной с целью решения проблемы "торгового дефицита с Китаем, который становится невыносимым".

Шефчович предположил, что ЕС может взять за пример подготовительную работу, проделанную администрацией США накануне визита президента Дональда Трампа в Китай в мае.

"Мне сообщили, что для подготовки саммитов между президентом Трампом и президентом Си потребовалось более шести раундов переговоров между США и Китаем. Я считаю, что мы должны достичь такого же уровня интенсивности переговоров", – сказал он.

Стоит напомнить, что в марте ЕС обнародовал новые правила "Сделано в Европе" для компаний, стремящихся получить доступ к государственным средствам в стратегических секторах, обязывая фирмы соблюдать минимальные требования к доле деталей, произведенных в ЕС.

Это предложение, которое месяцами задерживалось из-за споров по поводу этих мер, является ключевой частью усилий Европейского союза, направленных на восстановление своей конкурентоспособности, замедление промышленного упадка и предотвращение потери сотен тысяч рабочих мест.

В конце апреля Китай раскритиковал планы Европейского союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.