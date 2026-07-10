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theins.ru logotheins
10 Июля 2026, 21:36
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Китай запретил экспорт гелия, необходимого для производства микросхем

Министерство коммерции КНР и таможенное управление страны в пятницу, 10 июля, объявили, что запрет вводится немедленно в соответствии с законом «О внешней торговле».

Китай запретил экспорт гелия, необходимого для производства микросхем.
Китай запретил экспорт гелия, необходимого для производства микросхем.

Причины ограничений ведомства не пояснили, передает theins.ru со ссылкой на apnews.com

Гелий незаменим при производстве полупроводников, а также используется в медицине — в частности, для охлаждения аппаратов МРТ. С конца февраля, когда началась война в Иране, мировые поставки этого газа нарушены, а цены на него существенно выросли. Сам Китай производит не более 15% потребляемого гелия, а значительную часть импортирует из Катара, на который приходится примерно треть мировых поставок. Такие оценки приводятся в аналитической записке консалтинговой компании Trivium China.

Старший экономист французского банка Natixis Гэри Ын считает, что Пекин пытается защитить свою промышленность в условиях, когда мировое предложение гелия стало «крайне ограниченным». Он сказал:

«Подобная мера экспортного контроля призвана защитить местную промышленность, особенно с учетом того, что она критически важна для производства чипов».

При этом, по его мнению, запрет введен скорее ради обеспечения внутренних потребностей, чем по политическим причинам. Старший партнер шанхайской консалтинговой компании Tidalwave Solutions Кэмерон Джонсон отметил, что неизвестно, когда мировые поставки гелия вернутся к норме, а сам факт запрета говорит о том, что Китаю «попросту не хватает гелия» для собственных нужд. В то же время Гэри Ын подчеркнул, что Китай — сравнительно небольшой экспортер этого газа, поэтому значительного глобального эффекта мера, вероятно, не окажет, хотя определенное давление на мировое предложение сохранится.

Источник
theins.ru logotheins
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