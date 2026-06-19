ЕС ограничит экспорт старых автомобилей в Молдову и другие страны

На дорогах Молдовы может стать меньше старых автомобилей. Европейский парламент одобрил новый регламент, который ужесточает правила экспорта подержанных машин и вводит дополнительные требования к автопроизводителям.

После завершения законодательных процедур новые нормы начнут действовать в странах Евросоюза примерно через два года, сообщает bani.md

Одно из ключевых изменений касается рынка автомобилей с пробегом. Европейские власти намерены установить более чёткие критерии, позволяющие определить, может ли транспортное средство продаваться как подержанный автомобиль или должно быть признано отходом и отправлено на переработку.

В результате машины, не отвечающие требованиям безопасности и технического состояния, больше не смогут экспортироваться в третьи страны, включая Молдову, под видом подержанных автомобилей.

Кроме того, автопроизводителей обяжут использовать больше переработанных материалов при выпуске новых машин. В частности, речь идёт о пластике, полученном из автомобилей, выведенных из эксплуатации. Цель инициативы — сократить объём отходов и увеличить повторное использование ценных материалов в автомобильной промышленности.

Эксперты считают, что новые правила могут постепенно сократить поток очень старых автомобилей на рынки за пределами ЕС. Вместе с тем они должны стимулировать импорт более современных, безопасных и экологичных транспортных средств.

В дальнейшем действие регламента планируется распространить и на другие виды транспорта, включая грузовики, автобусы и мотоциклы.

Изменения могут заметно повлиять и на молдавский рынок, который по-прежнему зависит от импорта подержанных автомобилей. По данным Таможенной службы, в 2025 году в стране было оформлено более 65 тысяч легковых автомобилей, из которых около 46 тысяч были машинами с пробегом.