Эксперт: Экспорт Молдовы восстанавливается после провала 2025 года.

Экспорт Молдовы снова превысил отметку в 4 миллиарда долларов после периода в два года и три месяца, который характеризовался спадом и стагнацией, утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.

По его анализу, годовой объём экспорта, рассчитанный за последние 12 месяцев, достиг в апреле 2026 года 4,01 миллиарда долларов. Это впервые с начала 2024 года, когда экспорт снова поднялся выше этого психологического уровня.

Экономист напоминает, что исторический максимум экспорта Молдовы был зафиксирован в первом квартале 2023 года — 4,34 миллиарда долларов. Затем начался период устойчивого снижения, который достиг минимума во втором квартале 2025 года, когда экспорт сократился до 3,38 миллиарда долларов. Таким образом, за два года экономика страны потеряла почти миллиард долларов экспортных доходов.

По словам Ионицэ, в последние десять месяцев тенденция изменилась, и экспорт начал стабильно расти. По сравнению с минимумом 2025 года он увеличился примерно на 639 миллионов долларов, что соответствует росту почти на 19%.

Анализ показывает, что восстановление экспорта практически полностью обеспечено аграрным сектором. Подсолнечник и зерновые стали основными товарами, которые стимулировали рост, подтверждая ключевую роль сельского хозяйства в экономике страны.

В то же время экономист предупреждает, что такая структура экспорта делает страну уязвимой к погодным условиям и колебаниям мировых цен на сельхозпродукцию.

Ещё один важный момент касается направлений экспорта. Из 639 миллионов долларов прироста за последний год около 444 миллионов долларов, то есть почти 70%, пришлись на поставки в страны Европейского союза.

«Главным двигателем восстановления молдавского экспорта остаётся европейский рынок», — отмечает Вячеслав Ионицэ.

Тем не менее, Молдова пока не восстановила полностью потери последних лет. Текущий уровень экспорта всё ещё примерно на 330 миллионов долларов ниже исторического рекорда 2023 года. Однако преодоление отметки в 4 миллиарда долларов и сохранение тенденции роста рассматриваются как позитивный сигнал для экономики после самого длительного периода спада экспорта за последние годы.