В Молдове на каждый евро экспорта приходится три евро импорта.

В то же время импорт вырос на 5,7% и составил 3,365 млрд евро.

Рост экспорта был обеспечен главным образом товарами, произведёнными в Республике Молдова. Экспорт отечественной продукции увеличился на 14,4% и составил более 80% всех внешних поставок. В то же время реэкспорт сократился на 1,4%.

Европейский союз остаётся основным торговым партнёром Республики Молдова. За первые четыре месяца года 62,5% молдавского экспорта пришлось на страны ЕС против 61,9% годом ранее. Объём поставок на европейский рынок вырос на 12,1% и достиг почти 699 млн евро.

Для сравнения, страны СНГ приняли лишь 6% молдавского экспорта — более чем в десять раз меньше, чем государства Европейского союза.

Румыния остаётся крупнейшим рынком сбыта для молдавской продукции, на её долю приходится 27,2% всего экспорта. Далее следуют Турция, Италия, Чехия, Украина и Германия. Вместе эти шесть стран обеспечивают более 73% всего экспорта Республики Молдова.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в экспорте семян и масличных культур, который увеличился на 48,3%, зерна и продукции из зерновых — на 34,3%, а также растительных масел — на 44,7%.

Несмотря на это, торговый дефицит остаётся одной из главных уязвимостей экономики страны. В январе – апреле 2026 года разница между импортом и экспортом достигла 2,247 млрд евро, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фактически на каждый евро, полученный от экспорта, Республика Молдова продолжает импортировать товары примерно на три евро.