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unimedia.info logounimedia
20 Июля 2026, 07:36
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Гросу исключил отставку Мариана после скандала в MoldATSA: Он останется депутатом

Игорь Гросу заявил, что Раду Мариан не должен уходить из парламента после скандала вокруг назначения Думитру Вангели главой MoldATSA. По словам спикера, Мариан допустил ошибку, но публично признал вину, поэтому сохранит мандат.

Гросу исключил отставку Мариана после скандала в MoldATSA: Он останется депутатом.
Гросу исключил отставку Мариана после скандала в MoldATSA: Он останется депутатом.

На вопрос о том, должен ли депутат PAS Раду Мариан сложить мандат по примеру Александру Трубки после скандала вокруг назначения Думитру Вангели главой MoldATSA, лидер PAS Игорь Гросу заявил, что считает эти ситуации разными, передает unimedia.info

«Я считаю, что это разные случаи. Раду Мариан очень много сделал, он отвечал примерно за 20 человек в комиссии по экономике, бюджету и финансам. Я верю в его преданность. Он допустил ошибку, рекомендовав человека, который, как оказалось, был мошенником. Он публично признал свою ошибку и, безусловно, должен извлечь из этого урок. Это человек, очень преданный нашей команде и нашим принципам, и он продолжит работать депутатом», — заявил спикер парламента в эфире передачи на Moldova 1.

Источник
unimedia.info logounimedia
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