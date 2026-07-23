Хозяину ресторана со звездами Michelin в Сеуле грозит срок из-за муравьев в еде.

Владельцу сеульского ресторана, отмеченного двумя звездами Michelin, грозит тюремный срок за использование в блюдах муравьев, запрещенных к употреблению в пищу в Южной Корее.

20 июля во время судебного заседания прокуратура Западного округа Сеула запросила для шеф-повара и владельца заведения один год лишения свободы по делу о нарушении закона о гигиене пищевых продуктов. Согласно корейскому законодательству, муравьи не входят в число 10 видов насекомых, разрешенных к употреблению, и не могут использоваться как ингредиент. Для управляющей компании ресторана прокурор потребовал штраф в размере 20 млн вон (около $13 тыс.). Оглашение приговора состоится 2 сентября, пишет yna.co.kr

По версии обвинения, обвиняемые с 2021 года ввозили сушеных муравьев из США и Таиланда и добавляли их в некоторые блюда четыре года подряд. В частности, сорбет с муравьями подавали более 12,2 тыс. раз, что принесло ресторану доход в 120 млн вон. По оценке обвинения, всего кулинары использовали около 49 тыс. муравьев.

Подсудимые признали вину по большинству пунктов, но оспорили подсчеты прокуратуры. Адвокат ресторатора Со Мин Сок заявил, что муравьев не подавали клиентам, которые от них отказывались — и таких было порядка 40%. Он также подчеркнул, что этот ингредиент является частью современной высокой кухни и активно используется в ресторанах Дании, Великобритании и Австралии.