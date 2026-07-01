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Infotag.md logoInfotag
1 Июля 2026, 16:44
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Гражданка Латвии приговорена к трем годам тюрьмы за телефонное мошенничество в Молдове

18-летняя гражданка Латвии приговорена кишиневским судом к трём годам лишения свободы за мошенничество.

Гражданка Латвии приговорена к трем годам тюрьмы за телефонное мошенничество в Молдове.
Гражданка Латвии приговорена к трем годам тюрьмы за телефонное мошенничество в Молдове.

Вместе с другими неустановленными участниками преступной группы она похитила у потерпевшей жительницы столицы более 200 тыс. леев, передает infotag.md

По данным следствия, один из сообщников представился сотрудником Национального банка Молдовы и убедил женщину, что её наличные деньги находятся под угрозой. Под этим предлогом мошенники завладели средствами. В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину, попросила рассмотреть дело в упрощённом порядке и выразила сожаление о содеянном. 

Девушка рассказала, что, находясь у себя дома в Риге, нашла в Telegram выгодное предложение о работе «курьером» в Молдове. 

По её словам, предполагаемый работодатель арендовал для неё квартиру в Кишинёве и давал подробные указания о дальнейших действиях.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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