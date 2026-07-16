Мужчина получил 7 лет тюрьмы за эксплуатацию граждан Молдовы в России.

Прокуратура Единецкого района сообщила о вынесении приговора 54-летнему уроженцу Чимишлийского района, признанному виновным в использовании принудительного труда.

По решению суда мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Следствие установило, что в 2014–2015 годах осужденный управлял компанией по грузоперевозкам в Московской области Российской Федерации. Он завербовал шестерых граждан Республики Молдова — пятерых мужчин в возрасте от 31 до 65 лет и 33-летнюю женщину, которые искали работу.

Обвиняемый обещал официальное трудоустройство, заключение трудовых договоров и ежемесячную зарплату в размере от 50 до 90 тысяч российских рублей в зависимости от должности. Мужчины работали водителями грузовиков и автомеханиками, а женщина, являвшаяся супругой одного из них, была принята на должность диспетчера.

Как установил суд, трудовые договоры с работниками так и не были заключены. Первое время работодатель частично выплачивал заработную плату, однако затем начал ссылаться на финансовые трудности и прекратил выполнять свои обязательства.

Потерпевшие работали от одного до пяти месяцев, в некоторых случаях без положенных выходных дней, получая лишь часть обещанной зарплаты либо вовсе не получая оплату.

По данным прокуратуры, задолженность перед потерпевшими составляла от 70 до 470 тысяч российских рублей, однако фактически они получили лишь частичные выплаты — от 10 до 200 тысяч рублей. Один из работников не получил заработную плату вообще, ему выплатили только 2 тысячи рублей на возвращение в Молдову.

Чтобы удержать людей на работе, обвиняемый неоднократно обещал выплатить задолженность позже или перечислить деньги после их возвращения в Республику Молдова. Поверив этим обещаниям, некоторые потерпевшие продолжили работать, однако своих денег так и не получили.

Общий материальный ущерб составил 1 312 000 российских рублей, что эквивалентно примерно 448 761 лею.

В судебном заседании обвиняемый частично признал вину. Он заявил, что никого не принуждал работать против своей воли, а задержки с выплатами объяснил финансовыми трудностями и проблемами в деятельности компании.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в установленном законом порядке.

До вступления обвинительного приговора в законную силу мужчина пользуется презумпцией невиновности.