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8 Июля 2026, 20:25
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Финские рестораны уклоняются от налогов при помощи иностранных счетов

В ресторанном бизнесе в Финляндии распространяется новая схема уклонения от налогов, в рамках которой платежи клиентов по банковским картам перенаправляются на зарубежные банковские счета.

Финские рестораны уклоняются от налогов при помощи иностранных счетов.
Финские рестораны уклоняются от налогов при помощи иностранных счетов.

Об этом сообщило финское телерадиовещание Yle, отметив, что хотя для потребителя платеж по карте является прозрачным, это может быть вовсе не так для налогового органа, сообщает lrt.lt

Если раньше теневая экономика ассоциировалась в основном с наличными платежами, то теперь даже совершенно обычная покупка, оплаченная банковской картой, может быть скрыта от налогового органа, если платеж уйдет на иностранный банковский счет.

По словам правоведа Ээлис Паукку, налоговые преступления и теневая экономика являются постоянными проблемами в ресторанном бизнесе, а соответствующие схемы уклонения от налогов меняются по мере развития системы контроля.

"Открыть счет в иностранном банке и получить привязанный к нему платежный терминал становится все проще", - сказала Паукку.

Yle также отметило, что с 2021 года число экономических преступлений в Финляндии увеличилось 65-101% в зависимости от вида преступления. Еще более резким был рост числа мошенничеств.

Источник
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