euronews
1 Июня 2026, 21:00
Экс-замгенсека НАТО: Европе нужна большая защита от российских дронов

Экс-замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в эксклюзивном комментарии заявил, что Альянсу нужны более мощные низковысотные средства ПВО для защиты от дронов РФ.

НАТО нужно укрепить антидроновую оборону - в частности, обзавестись более мощными средствам для сбивания беспилотников на низких высотах. Об этом в интервью Euronews заявил бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ после инцидента в румынском городе Галац, где дрон из России врезался в многоэтажку. Там пострадали два человека, возник пожар, десятки людей были эвакуированы, передает euronews.com

Румынское правительство возложило ответственность за инцидент на Москву и объявило о закрытии консульства РФ в Констанце.

Бухарест сообщил, что с начала полномасштабной войны России в Украине на румынской территории 47 раз находили фрагменты дронов, однако это первый случай, когда пострадали люди.

Владимир Путин отверг обвинения в причастности к крушению в Галаце, тогда как заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал понять, что беспилотники и дальше будут залетать в европейское небо. "Мирный сон закончился", — заявил он.

По словам Джоанэ, "тревога" в Бухаресте нарастала более четырех лет полномасштабного вторжения из‑за близости Румынии к зоне боевых действий.

19 мая румынский истребитель, задействованный в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, успешно сбил заблудившийся дрон, вошедший в воздушное пространство Эстонии. Отвечая на вопрос, почему этого не произошло в Румынии в пятницу, Джоанэ сказал, что у военных не было "времени и пространства, чтобы открыть огонь", хотя министерство обороны все же подняло в воздух два истребителя F‑16.

Инцидент еще раз подчеркнул необходимость для НАТО лучше подготовиться к противодействию современным видам войны на малых высотах, отметил Джоанэ.

"Нам нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы подобрать для НАТО подходящие системы противовоздушной и противоракетной обороны, - объяснил он. - Для средних и больших высот у нас кое‑что есть: комплексы Patriot, истребители F‑16, F‑35, операции НАТО... А вот все, что касается малых высот, адекватных систем мало. Но они есть на рынке, их можно купить - вопрос только в том, чтобы правильно расставить приоритеты".

