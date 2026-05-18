Даниел Прокопчук стал чемпионом Европы по армрестлингу.

31-летний молдавский спортсмен в финале соревнований победил грузина Нодара Бойгуа, бывшего чемпиона Европы среди юниоров в той же весовой категории. С этим новым титулом Даниел Прокопчук достиг отметки в 10 титулов чемпиона Европы за свою карьеру. Заслуженный мастер спорта по армрестлингу также имеет в активе семь титулов чемпиона мира, один титул EST vs WEST и победу на турнире Zloty Tur, передает ipn.md

В чемпионате Европы по армрестлингу в Венгрии участвуют 1 300 спортсменов из 34 стран. В Будапеште проходит 35-й чемпионат Европы, а также 28-й чемпионат Европы по пара-армрестлингу.