theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
18 Мая 2026, 16:17
7 459
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Даниел Прокопчук стал чемпионом Европы по армрестлингу

Он завоевал золотую медаль на чемпионате, который проходит в эти дни в Венгрии.

Даниел Прокопчук стал чемпионом Европы по армрестлингу.
Даниел Прокопчук стал чемпионом Европы по армрестлингу.

31-летний молдавский спортсмен в финале соревнований победил грузина Нодара Бойгуа, бывшего чемпиона Европы среди юниоров в той же весовой категории. С этим новым титулом Даниел Прокопчук достиг отметки в 10 титулов чемпиона Европы за свою карьеру. Заслуженный мастер спорта по армрестлингу также имеет в активе семь титулов чемпиона мира, один титул EST vs WEST и победу на турнире Zloty Tur, передает ipn.md

В чемпионате Европы по армрестлингу в Венгрии участвуют 1 300 спортсменов из 34 стран. В Будапеште проходит 35-й чемпионат Европы, а также 28-й чемпионат Европы по пара-армрестлингу.

Даниел Прокопчук стал чемпионом Европы по армрестлингу

Даниел Прокопчук стал чемпионом Европы по армрестлингу

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте