США уменьшат щит для Европы и готовят радикальное решение по НАТО.

Уже на этой неделе, примерно в пятницу на встрече в Брюсселе, союзники по НАТО получат официальное уведомление, говорят источники агентства. США уменьшат пул войск, которые они обычно держат наготове на случай серьезного кризиса. Речь идет о так называемой Модели сил НАТО, что является специальным механизмом, где каждая страна определяет свой вклад для защиты Альянса, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Точные цифры держат в секрете, однако источники в Пентагоне подтверждают - сокращения будут значительными. Дональд Трамп неоднократно требовал этого, потому что хочет, чтобы европейцы сами платили за свое спокойствие.

Сроки перехода к новой численности войск тоже пока неизвестны. Пентагон еще не озвучил график. Однако команда руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби уже работает над новой стратегией. Именно Колби является главным идеологом пересмотра отношений с НАТО.

"Ядерный зонтик" останется

Несмотря на сокращение обычных войск, США не уходят полностью. Ядерное оружие останется главным сдерживающим фактором. Элбридж Колби подтвердил это публично и Вашингтон продолжит защищать союзников от ядерной угрозы. Однако воевать "на земле" европейцам в основном придется собственными силами.

Какие отношения между США и НАТО

Сейчас их можно назвать холодными после того, как в свой второй срок Трамп начал критиковать союзников за малые военные взносы в Альянс. После этого почти все страны увеличили расходы на оборону не менее 2% ВВП.

Больше всего тратит Польша - 4,2%. Даже небольшие страны Балтии увеличили расходы от 3,4 до 4%. Интересно, что такие мощные страны, как Канада и Испания решили ограничиться 2% расходов на уровне Албании или Бельгии, которые территориально меньше по размеру.