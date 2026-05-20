theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
20 Мая 2026, 11:48
8 374
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США уменьшат щит для Европы и готовят радикальное решение по НАТО

Администрация Трампа готовится к радикальному пересмотру оборонных обязательств перед Европой. США намерены значительно сократить объем военных сил, которые предоставляются Альянсу для реагирования на масштабные конфликты.

США уменьшат щит для Европы и готовят радикальное решение по НАТО.
США уменьшат щит для Европы и готовят радикальное решение по НАТО.

Уже на этой неделе, примерно в пятницу на встрече в Брюсселе, союзники по НАТО получат официальное уведомление, говорят источники агентства. США уменьшат пул войск, которые они обычно держат наготове на случай серьезного кризиса. Речь идет о так называемой Модели сил НАТО, что является специальным механизмом, где каждая страна определяет свой вклад для защиты Альянса, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Точные цифры держат в секрете, однако источники в Пентагоне подтверждают - сокращения будут значительными. Дональд Трамп неоднократно требовал этого, потому что хочет, чтобы европейцы сами платили за свое спокойствие.

Сроки перехода к новой численности войск тоже пока неизвестны. Пентагон еще не озвучил график. Однако команда руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби уже работает над новой стратегией. Именно Колби является главным идеологом пересмотра отношений с НАТО.

"Ядерный зонтик" останется

Несмотря на сокращение обычных войск, США не уходят полностью. Ядерное оружие останется главным сдерживающим фактором. Элбридж Колби подтвердил это публично и Вашингтон продолжит защищать союзников от ядерной угрозы. Однако воевать "на земле" европейцам в основном придется собственными силами.

Какие отношения между США и НАТО

Сейчас их можно назвать холодными после того, как в свой второй срок Трамп начал критиковать союзников за малые военные взносы в Альянс. После этого почти все страны увеличили расходы на оборону не менее 2% ВВП.

Больше всего тратит Польша - 4,2%. Даже небольшие страны Балтии увеличили расходы от 3,4 до 4%. Интересно, что такие мощные страны, как Канада и Испания решили ограничиться 2% расходов на уровне Албании или Бельгии, которые территориально меньше по размеру.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте