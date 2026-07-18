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vesty.co.il logovesty
18 Июля 2026, 19:00
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Моджтаба Хаменеи не выйдет на публику до завершения войны с США и Израилем

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения конфликта с США и Израилем.

Моджтаба Хаменеи не выйдет на публику до завершения войны с США и Израилем.
Моджтаба Хаменеи не выйдет на публику до завершения войны с США и Израилем.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике "до окончания войны с США". Об этом сообщили арабские СМИ, пишет vesty.co.il

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана в марте. До этого пост занимал его отец, Али Хаменеи, который погиб при атаке США и Израиля 28 февраля. 12 марта Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением, которое в текстовом формате транслировали по телевидению и в электронных СМИ. 

Лично перед камерами он не появлялся. Зарубежные СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что господин Хаменеи был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким.

Источник
vesty.co.il logovesty
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