Cмерть Хаменеи спровоцировала глубокий скрытый раскол в руководстве Ирана.

В Иране после гибели Али Хаменеи развернулась «ожесточенная» скрытая борьба за влияние на его преемника Моджтабу.

Об этом пишет NYT. Раскол, как подчеркнула газета, произошел и внутри консервативного иранского крыла.

Публичные разногласия иранских политических сил, обострившиеся после убийства верховного лидера Али Хаменеи, концентрировавшего вокруг себя абсолютную власть, скрывают более глубокий раскол внутри иранских властей. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех высокопоставленных иранских чиновников и двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Они описали «ожесточенную борьбу» каждой из сторон в Иране за то, чтобы сделать нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи своим союзником и доминировать в политическом поле страны.

Газета пишет, что традиционно политическое соперничество в Иране шло между консерваторами и реформистами, но после убийства верховного лидера консерваторы также раскололись.

По словам иранских чиновников, прагматичная ветвь власти в стране — старшие генералы КСИР, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, президент Масуд Пезешкиан и глава Совбеза Мохаммад Багер Зольгадр — пока одерживает верх, поскольку пролоббировала прекращение огня и переговоры с США. Сторонники жесткой линии противятся этим шагам, выступая против разрядки отношений с Вашингтоном, пишет газета.

NYT отметила, что на похоронах Али Хаменеи, которые начались 3 июля и продлятся до 9-го числа, его сын — новый верховный лидер Ирана — не появился из-за опасений удара со стороны Израиля. По словам четырех высокопоставленных иранских чиновников, «невидимость» Моджтабы Хаменеи после полученных в результате удара увечий и его неспособность утихомирить борьбу ставят под вопрос устойчивость его заочного правления.

При этом The Washington Post (WP) пишет, что смерть Али Хаменеи в самом начале военной операции США и Израиля не ослабила иранское руководство, а, наоборот, породила «новое поколение лидеров», которое оказалось «более жестоким», сообщили сотрудники служб безопасности и эксперты.

Газета отмечает, что после месяцев ударов иранские власти, по словам чиновников и экспертов, остаются безжалостными — например, они провели казни внутренних критиков. Почти все нынешние высокопоставленные лица, как отмечает WP, — выходцы из органов безопасности и военных структур, включая КСИР, тогда как гражданские лидеры, включая президента Пезешкиана и главу МИДа Аббаса Арагчи, оттеснены на второй план.

Среди представителей жесткой линии газета отметила секретаря Совбеза Зольгадра, главкома КСИР Ахмада Вахиди, военного советника верховного лидера Мохсена Резаи.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает двухмесячное прекращение огня, а также возобновление судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на эпизодические обмены ударами уже после достижения соглашения, стороны продолжают переговоры о финальной сделке, в том числе через посредников.

Моджтаба Хаменеи ранее одобрил подписание меморандума, однако сделал оговорку, что «в принципе» выступает против сделки. The Telegraph писала, что именно это слово «в принципе» стало причиной раскола внутри иранского руководства. Одни восприняли его как сигнал о том, что в действительности верховный лидер сделку не одобряет, призывая выступать против нее. Другие прочли слова Хаменеи-младшего как «неохотное одобрение» дипломатии в качестве единственного выхода для Ирана.