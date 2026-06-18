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euronews.com logoeuronews
18 Июня 2026, 23:59
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Хаменеи: Я иначе смотрел на меморандум, но Пезешкиян дал гарантии, и я одобрил

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в четверг заявил, что, несмотря на «иной взгляд», согласился на соглашение с США о прекращении войны на Ближнем Востоке, не вдаваясь в подробности.

Хаменеи: Я иначе смотрел на меморандум, но Пезешкиян дал гарантии, и я одобрил.
Хаменеи: Я иначе смотрел на меморандум, но Пезешкиян дал гарантии, и я одобрил.

В послании, приписываемом ему и зачитанном по государственному телевидению, лидер Исламской Республики Иран, с момента избрания которого не было опубликовано ни одного его видео или фотографии, заявил: «Изначально у меня было иное мнение, однако в силу обязательств, которые уважаемый президент Ирана как глава Высшего совета национальной безопасности взял на себя от своего имени и от имени остальных членов по защите прав иранского народа и фронта сопротивления и принял за это ответственность, я дал разрешение на этот шаг», передает euronews.com

Сын Али Хаменеи также подчеркнул, что «мы будем ждать выполнения обозначенных условий, однако очевидно, что очные переговоры, которые состоятся в будущем, не будут означать принятие позиции врага».

В другой части этого послания со ссылкой на Масуда Пезешкиана говорится, что уважаемый президент подчеркнул: если американская сторона попытается завышать свои требования, они на это не пойдут.

Послание, приписываемое Моджтаба Хаменеи, было зачитано по телевидению, тогда как до сих пор считалось, что переговоры с США курирует Мохаммад-Багер Галибаф.

Это предположение еще больше укрепилось после вчерашних вечерних заявлений спикера иранского парламента, который, говоря о процессе принятия решений, неоднократно использовал форму первого лица единственного числа.

С первого дня войны, начавшейся 28 февраля и приведшей к гибели Али Хаменеи, бывшего лидера Исламской Республики Иран, а также ряда гражданских и военных чиновников и членов его семьи, о состоянии здоровья Моджтаба Хаменеи стали появляться многочисленные слухи.

Все это происходит на фоне того, что власти Исламской Республики намерены в ближайшие дни провести официальную церемонию прощания с Хаменеи-старшим, и возможное отсутствие нового лидера Ирана на этих похоронах, вероятно, лишь усилит волну домыслов.

Источник
euronews.com logoeuronews
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