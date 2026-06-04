theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
4 Июня 2026, 17:04
407
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Хаменеи впервые провел массовую амнистию

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сын покойного иранского лидера Али Хаменеи, приказал помиловать или смягчить приговор более чем 2 тыс. осужденных.

Хаменеи впервые провел массовую амнистию.
Хаменеи впервые провел массовую амнистию.

Таким образом верховный лидер удовлетворил просьбу главы судебной власти Ирана Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, передает Tasnim

Амнистия прошла по случаю исламского праздника Ид аль-Гадир. Массовое помилование Моджтаба Хаменеи за время своего лидерства провел впервые.

По данным Tasnim, в приоритетном порядке помилование в Иране получают осужденные, у которых нет частных истцов и значимого уголовного прошлого, которые уже отбыли часть срока и демонстрируют признаки исправления и раскаяния. Комиссии также учитывают возраст, семейное положение и обстоятельства совершения преступления.

В то же время осужденные за шпионаж, преступления против внутренней и внешней безопасности страны, а также лица, угрожавшие общественной безопасности, не подлежат помилованию ни при каких обстоятельствах, отметило агентство со ссылкой на представителя судебной системы страны. Дела с частными истцами также не могут рассматриваться без согласия потерпевшей стороны.

Массовые задержания в Иране начались с января этого года, когда в стране вспыхнули протесты. В ходе беспорядков задерживали как протестующих, так и тех, кого иранские власти называли организаторами протестных акций. Военная операция против Ирана началась в конце февраля.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте