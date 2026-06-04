Хаменеи впервые провел массовую амнистию.

Таким образом верховный лидер удовлетворил просьбу главы судебной власти Ирана Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, передает Tasnim

Амнистия прошла по случаю исламского праздника Ид аль-Гадир. Массовое помилование Моджтаба Хаменеи за время своего лидерства провел впервые.

По данным Tasnim, в приоритетном порядке помилование в Иране получают осужденные, у которых нет частных истцов и значимого уголовного прошлого, которые уже отбыли часть срока и демонстрируют признаки исправления и раскаяния. Комиссии также учитывают возраст, семейное положение и обстоятельства совершения преступления.

В то же время осужденные за шпионаж, преступления против внутренней и внешней безопасности страны, а также лица, угрожавшие общественной безопасности, не подлежат помилованию ни при каких обстоятельствах, отметило агентство со ссылкой на представителя судебной системы страны. Дела с частными истцами также не могут рассматриваться без согласия потерпевшей стороны.

Массовые задержания в Иране начались с января этого года, когда в стране вспыхнули протесты. В ходе беспорядков задерживали как протестующих, так и тех, кого иранские власти называли организаторами протестных акций. Военная операция против Ирана началась в конце февраля.