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nordnews.md logonordnews
15 Июня 2026, 19:20
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Молдова подписала меморандум с европейской сетью EIT по мобильности и энергетике

Молдова подписала меморандум с EIT Urban Mobility Innovation Hub East, открывающий доступ к европейской сети инновационных проектов в сфере мобильности и энергетики.

Молдова подписала меморандум с европейской сетью EIT по мобильности и энергетике.
Молдова подписала меморандум с европейской сетью EIT по мобильности и энергетике.

Документ был подписан министром энергетики Дориным Жунгиету и директором Трайаном Урбаном. Меморандум открывает для молдавских стартапов возможности получения финансирования и выхода на европейские рынки, реализации пилотных проектов в сфере электрической мобильности и инфраструктуры зарядки электромобилей, а также участия в консорциумах, способных привлекать гранты и инвестиции, передает nordnews.md

Соглашение также предусматривает проведение мероприятий и обучающих программ, обмен передовым опытом и передачу европейской экспертизы центральным и местным органам власти. Партнёрство создаёт предпосылки для совместных инициатив с Румынией и Украиной в области зелёной энергетики и устойчивой мобильности.

EIT Urban Mobility Innovation Hub East объединяет государственные органы, университеты, компании, стартапы и инвесторов, целью которых является разработка и внедрение современных решений в городском транспорте, чистой энергетике и инновационных технологиях в странах Восточной Европы.

Источник
nordnews.md logonordnews
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