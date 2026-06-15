Молдова подписала меморандум с европейской сетью EIT по мобильности и энергетике.

Документ был подписан министром энергетики Дориным Жунгиету и директором Трайаном Урбаном. Меморандум открывает для молдавских стартапов возможности получения финансирования и выхода на европейские рынки, реализации пилотных проектов в сфере электрической мобильности и инфраструктуры зарядки электромобилей, а также участия в консорциумах, способных привлекать гранты и инвестиции, передает nordnews.md

Соглашение также предусматривает проведение мероприятий и обучающих программ, обмен передовым опытом и передачу европейской экспертизы центральным и местным органам власти. Партнёрство создаёт предпосылки для совместных инициатив с Румынией и Украиной в области зелёной энергетики и устойчивой мобильности.

EIT Urban Mobility Innovation Hub East объединяет государственные органы, университеты, компании, стартапы и инвесторов, целью которых является разработка и внедрение современных решений в городском транспорте, чистой энергетике и инновационных технологиях в странах Восточной Европы.