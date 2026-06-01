Каждый пятый новый автомобиль в ЕС - полностью электрический.

За пять месяцев 2026 года жители Евросоюза приобрели 950 521 новый электромобиль, это 20% от общего объема продаж и на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей.

Гибридные автомобили также стали продаваться лучше. В 2026 году был зарегистрирован 1 795 071 такой автомобиль, это около 38% от всех купленных машин, пишет dw.com

При этом продажи автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания упали. Так, за первые пять месяцев 2026 года был продан 1 065 071 новый автомобиль с бензиновым двигателем, около 22% от проданных машин.

Рост продаж электроавтомобилей - долгосрочная тенденция, отмечают в Еврокомиссии. С 2019 года их доля в общем объеме продаж в ЕС выросла в 10 раз. Популярности способствует повышение доступности электрокаров - стало больше моделей по цене около 25 000 евро. Также свою роль сыграло стремление водителей сэкономить на топливе, стоимость которого выросла на фоне войны США и Израиля против Ирана.