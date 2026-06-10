Молдова достигла цели по электромобилям на 2030 год, но есть нехватка зарядных станций

В Молдове также зарегистрировано более 81 тысячи гибридных автомобилей, включая подключаемые. По оценкам, если нынешние темпы роста сохранятся, число используемых в стране электромобилей может удвоиться к 2030 году, сообщает ipn.md

Эта тема обсуждалась во время презентации выводов предварительного технико-экономического обоснования развития инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Документ был разработан Министерством энергетики и Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта, реализуемого ПРООН в Молдове при поддержке правительства Дании.

Государственный секретарь Каролина Новак заявила, что Молдова заблаговременно достигла одной из целей, поставленных в Национальном плане по энергетике и климату. По её словам, власти продолжат поддерживать электрификацию транспорта и подготовят необходимую инфраструктуру для расширения электромобильности.

Авторы исследования отмечают, что страна добилась значительного прогресса в продвижении электромобилей, но зарядная инфраструктура не успевает за развитием этого сегмента. В документе предлагается к 2030 году расширить современную и доступную сеть зарядных станций, чтобы поддержать национальные цели в области энергетики и климата, а также привести их в соответствие с европейскими стандартами.