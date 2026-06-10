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ipn
10 Июня 2026, 18:00
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Молдова достигла цели по электромобилям на 2030 год, но есть нехватка зарядных станций

В этом контексте государство стремится ускорить развитие зарядной инфраструктуры, по крайней мере, на основных дорогах страны.

Молдова достигла цели по электромобилям на 2030 год, но испытывает нехватку зарядных станций.
Молдова достигла цели по электромобилям на 2030 год, но испытывает нехватку зарядных станций.

В Молдове также зарегистрировано более 81 тысячи гибридных автомобилей, включая подключаемые. По оценкам, если нынешние темпы роста сохранятся, число используемых в стране электромобилей может удвоиться к 2030 году, сообщает ipn.md

Эта тема обсуждалась во время презентации выводов предварительного технико-экономического обоснования развития инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Документ был разработан Министерством энергетики и Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта, реализуемого ПРООН в Молдове при поддержке правительства Дании.

Государственный секретарь Каролина Новак заявила, что Молдова заблаговременно достигла одной из целей, поставленных в Национальном плане по энергетике и климату. По её словам, власти продолжат поддерживать электрификацию транспорта и подготовят необходимую инфраструктуру для расширения электромобильности.

Авторы исследования отмечают, что страна добилась значительного прогресса в продвижении электромобилей, но зарядная инфраструктура не успевает за развитием этого сегмента. В документе предлагается к 2030 году расширить современную и доступную сеть зарядных станций, чтобы поддержать национальные цели в области энергетики и климата, а также привести их в соответствие с европейскими стандартами.

Источник
ipn
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